Суд запретил работать по ночам бару, расположенному на первом этаже жилого дома в Твери

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-07T08:44:06+03:00

Решение еще не вступило в законную силу Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Твери прокурор Центрального района направил в суд исковое заявление к руководству бара о защите интересов граждан, нарушенных в результате работы этого заведения.

Круглосуточный бар находится на первом этаже жилого дома по улице Александра Завидова. Посетители данного заведения шумят и мешают жильцам дома. Из-за этого жители не могли нормально отдохнуть.

В пресс-службе Центрального районного суда Твери сообщили, что круглосуточная работа бара действительно нарушает права жильцов на отдых.

В связи с этим было принято решение об обязательной смене режима работы заведения. В частности, бару запрещено работать в ночные часы с 23:00 до 07:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. Решение еще не вступило в законную силу.