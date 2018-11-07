2018-11-07T08:14:29+03:00
Звезды

Более 18 тысяч жителей Тверской области участвовали в акции "Ночь искусств"

В этом году акция проходила под девизом "Искусство объединяет"
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ажиотаж в Императорском дворцеАжиотаж в Императорском дворце
Изменить размер текста:

В минувшие выходные Тверская область присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». Участие в мероприятиях приняли более 18 тысяч человек.

Акция проходила в театрально-концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках и музеях региона. Особый ажиотаж происходил в Императорском дворце. Желающих бесплатно посетить дворец оказалось так много, что перед главным входом выстроилась длинная очередь.

Также в рамках акции в Твери и области проходили выставки, концерты и спектакли, поэтические вечера, мастер-классы от актёров, экскурсии за кулисами театров и многое другое. Например, Тверская областная картинная галерея для посетителей организовала экскурсии по различным разделам собрания галереи, семейные мастер-классы и другие интересные мероприятия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи СК выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области
После столкновения легковушка сбила пешехода в Твери
Выставка уникальных предметов XIV–XV веков открылась в Твери
Главарь банды "черных риелторов" покончил с собой в камере следственного изолятора в Твери
Зима близко. Пора покупать шубу!
Женщина вышла из автомобиля на ходу в Тверской области
По вине пьяного водителя пострадали два человека в Тверской области
Полицейские задержали с поличным двух "закладчиков" в Тверской области
Врачи трижды выводили больного из состояния клинической смерти в Тверской области
57-летняя женщина получила травмы, упав в салоне маршрутки в Твери
Движение транспорта будет ограничено в центре Твери
Мобильная бригада врачей посетит в ноябре 10 районов Тверской области
Суд запретил работать по ночам бару, расположенному на первом этаже жилого дома в Твери
На Фестивале бесплатных экскурсий представят свадебную Тверь
Около 900 добровольцев будут помогать жителям Тверской области в переходе на цифровое телевидение
Росгвардейцы предотвратили пять преступлений в Тверской области за выходные
Тверская спортсменка завоевала "серебро" на первенстве России по дартсу
На выставке «Великий князь Михаил Тверской и его время» представят интересные археологические находки
Бесплатные экскурсии для школьников прошли в Тверской области
Народный театр-студия «Премьер» Твери приглашает на мюзикл «Алые паруса»
"Быстрый театр" в Твери приглашает на спектакль "Гардения"
Воры умыкнули из автобуса имущество на 12 тысяч рублей в Твери
В Тверской области нашли пенсионерку, которая перепутала дорогу и три дня блуждала в лесу
Туман покидать Тверскую область пока не собирается
Два человека погибли во время пожара в жилом доме под Тверью
Более 80 водителей не прошли "Контроль трезвости" в Тверской области