Более 18 тысяч жителей Тверской области участвовали в акции "Ночь искусств"

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-07T08:14:29+03:00

В этом году акция проходила под девизом "Искусство объединяет"

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В минувшие выходные Тверская область присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». Участие в мероприятиях приняли более 18 тысяч человек.

Акция проходила в театрально-концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках и музеях региона. Особый ажиотаж происходил в Императорском дворце. Желающих бесплатно посетить дворец оказалось так много, что перед главным входом выстроилась длинная очередь.

Также в рамках акции в Твери и области проходили выставки, концерты и спектакли, поэтические вечера, мастер-классы от актёров, экскурсии за кулисами театров и многое другое. Например, Тверская областная картинная галерея для посетителей организовала экскурсии по различным разделам собрания галереи, семейные мастер-классы и другие интересные мероприятия.