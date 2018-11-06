На Фестивале бесплатных экскурсий представят свадебную Тверь
И расскажут о ее зеленых островах
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Фестиваль городских экскурсий продолжается в Твери. Профессиональные гиды и энтузиасты, для которых проведение экскурсий - любимое хобби, в течение месяца учились у ведущих экскурсоводов Москвы и теперь представляют свои проекты.
10 ноября - Ксения Антипова, «Свадебная Тверь».
Встреча: Театральная площадь в 12.00.
Время - 2 часа 15 минут.
11 ноября - Елена Пушай, «Зеленые острова Твери».
Встреча: Городской сад.
Время - 1 час 30 минут.
Напоминаем, все экскурсии бесплатны.