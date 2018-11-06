На Фестивале бесплатных экскурсий представят свадебную Тверь

СЕГОДНЯ 19:59 2018-11-06T19:59:14+03:00

И расскажут о ее зеленых островах

Изменить размер текста: A A

Фестиваль городских экскурсий продолжается в Твери. Профессиональные гиды и энтузиасты, для которых проведение экскурсий - любимое хобби, в течение месяца учились у ведущих экскурсоводов Москвы и теперь представляют свои проекты.

10 ноября - Ксения Антипова, «Свадебная Тверь».

Встреча: Театральная площадь в 12.00.

Время - 2 часа 15 минут.

11 ноября - Елена Пушай, «Зеленые острова Твери».

Встреча: Городской сад.

Время - 1 час 30 минут.

Напоминаем, все экскурсии бесплатны.