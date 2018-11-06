2018-11-06T19:31:39+03:00
Общество

Около 900 добровольцев будут помогать жителям Тверской области в переходе на цифровое телевидение

Все волонтеры пройдут специальное обучение
Виктория ЖУКОВА
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Тверская область переходит на цифровое вещаниеТверская область переходит на цифровое вещаниеФото: Абылай САРАЛАЕВ
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В Тверской области пройдет обучение добровольцев, которые будут помогать жителям региона в переходе на цифровое телевидение. Занятия запланированы в Нелидово, Осташкове, Бежецке и Вышнем Волочке с 12 по 15 ноября.

Специальную подготовку уже завершили порядка 70 волонтёров из Твери. Всего помогать гражданам будут около 900 добровольцев.

По информации областного правительства, в рамках семинаров для добровольцев представители Тверского областного радиотелевизионного передающего центра расскажут об особенностях перехода на цифровое телевещание, а также научат применять полученные теоретические знания на практике.

После обучения волонтеры смогут проинформировать жителей о возможностях бесплатного подключения цифрового телевидения, а также помогут им настроить оборудование для приема цифрового сигнала. Заявки от населения принимаются по единому номеру 8-800-220-20-02.

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