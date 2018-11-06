Росгвардейцы предотвратили пять преступлений в Тверской области за выходные

СЕГОДНЯ 18:38 2018-11-06T18:38:34+03:00

Все злоумышленники были переданы сотрудникам полиции

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В Тверской области в минувшие выходные росгвардейцам удалось предотвратить несколько преступлений.

В одном из магазинов Ржева сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые пытались украсть продукты питания и музыкальную аппаратуру.

А в Вышнем Волочке преступников застали за похищением металлических конструкций. Их злоумышленники хотели вынести с одного из предприятий.

В Осташкове был задержан мужчина, который находился в федеральном розыске.

Также, в пресс-службе регионального Управления Росгвардии сообщили, что в Твери из крупного гипермаркета пытались украсть дорогой алкоголь. Злоумышленников задержали, а спиртное стоимостью более 8 тысяч рублей вернули в магазин.

Еще двоих мужчин на территории областного центра задержали по подозрению в хранении наркотиков. Во время досмотра у одного из них был обнаружен сверток с запрещенным веществом.