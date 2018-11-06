Тверская спортсменка завоевала "серебро" на первенстве России по дартсу

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-06T18:03:33+03:00

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В минувшие выходные в Ижевске прошло первенство России по дартсу. Также состоялся и Международный юношеский турнир «Youth Udmurtia Cup».

Участвовали в соревнованиях более 150 спортсменов из 12 субъектов РФ. Длился турнир четыре дня. За это время участники продемонстрировали свои силы, опыт и мастерство в шести дисциплинах - набор очков, сектор 20, большой раунд, американский крикет, миксты, мини-крикет.

В областном спорткомитете сообщают, что Тверскую область на соревнованиях представляли четыре спортсмена. Анастасия Петрова завоевала серебряную награду в личном турнире, а на Международном юношеском турнире - третье место. Девушка выступала в возрастной категории до 15 лет.