На выставке «Великий князь Михаил Тверской и его время» представят интересные археологические находки
8 ноября в 15.00 в Детском музейном центре ТГОМ состоится открытие выставки «Великий князь Михаил Тверской и его время».
На выставке будет представлена интересная археологическая коллекция из собрания Тверского государственного объединенного музея. В её составе – предметы вооружения XIV–XV веков, иконки и нательные кресты, монеты, берестяные грамоты, писала, украшения, игры и игрушки, музыкальные инструменты, приспособление для охоты с ловчими птицами.
Среди уникальных археологических памятников – печать тверского епископа Варсонофия, современника Михаила Тверского, и другие вислые актовые печати того времени.
Кроме произведений тверских мастеров XIV века посетители выставки смогут увидеть привезенные в средневековую Тверь из разных стран бытовые предметы и посуду. Особый интерес представляют чаша для вина с изображением лотоса и сундучный зооморфный замок из поволжских центров Золотой Орды.
В экспозиции будут представлены иллюстрации к житию Михаила Тверского работы заслуженного художника России Людмилы Юга.
В ходе работы выставки для детей будут проводиться интерактивные занятия, на которых ребята смогут построить Тверской кремль, создать берестяное послание и изготовить «солнечного коня».
Детский музейный центр ТГОМ
ул. Советская, д. 3а.
Выставка будет работать по 9 декабря со вторника по субботу, с 11 до 17.00.
Телефон: 45-71-76.