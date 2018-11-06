На выставке «Великий князь Михаил Тверской и его время» представят интересные археологические находки

СЕГОДНЯ 17:46 2018-11-06T18:07:39+03:00

Выставка будет работать по 9 декабря

А также иллюстрации заслуженного художника России Людмилы Юга

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8 ноября в 15.00 в Детском музейном центре ТГОМ состоится открытие выставки «Великий князь Михаил Тверской и его время».

На выставке будет представлена интересная археологическая коллекция из собрания Тверского государственного объединенного музея. В её составе – предметы вооружения XIV–XV веков, иконки и нательные кресты, монеты, берестяные грамоты, писала, украшения, игры и игрушки, музыкальные инструменты, приспособление для охоты с ловчими птицами.

Среди уникальных археологических памятников – печать тверского епископа Варсонофия, современника Михаила Тверского, и другие вислые актовые печати того времени.

Кроме произведений тверских мастеров XIV века посетители выставки смогут увидеть привезенные в средневековую Тверь из разных стран бытовые предметы и посуду. Особый интерес представляют чаша для вина с изображением лотоса и сундучный зооморфный замок из поволжских центров Золотой Орды.

В экспозиции будут представлены иллюстрации к житию Михаила Тверского работы заслуженного художника России Людмилы Юга.

В ходе работы выставки для детей будут проводиться интерактивные занятия, на которых ребята смогут построить Тверской кремль, создать берестяное послание и изготовить «солнечного коня».

Детский музейный центр ТГОМ

ул. Советская, д. 3а.

Выставка будет работать по 9 декабря со вторника по субботу, с 11 до 17.00.

Телефон: 45-71-76.