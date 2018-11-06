Бесплатные экскурсии для школьников прошли в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:42 2018-11-06T17:43:29+03:00

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В дни осенних каникул, с 29 октября по 5 ноября, в рамках открытого в 2017 году по инициативе губернатора Игоря Рудени проекта «Нас пригласили во дворец», для учеников школ Бологовского, Кашинского, Калининского, Зубцовского районов, городов Ржев и Кимры были организованы экскурсии по Твери.

Школьники побывали в Императорском дворце, где ознакомились с историей и культурой России, а также посетили картинную галерею и узнали много нового о жизни императорской семьи.

Свои двери открыла для юных гостей и областная станция юных натуралистов. Для детей подготовили экскурсионную программу «В мире животных и растений», а также мастер-классы «Осенняя фантазия» и «Флористический коллаж».

В это же время на базе 91 общеобразовательного учреждения Верхневолжья действовали лагеря с дневным пребыванием. Более 5 тысяч детей посетили тематические кружки, профильные смены, игровые программы по безопасности и здоровому образу жизни.