2018-11-06T17:43:29+03:00
Общество

Бесплатные экскурсии для школьников прошли в Тверской области

Их посетили уже 310 школьников
Юлия ПРОХОРОВА
Поделиться:
Школьники посетили бесплатные экскурсииШкольники посетили бесплатные экскурсииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В дни осенних каникул, с 29 октября по 5 ноября, в рамках открытого в 2017 году по инициативе губернатора Игоря Рудени проекта «Нас пригласили во дворец», для учеников школ Бологовского, Кашинского, Калининского, Зубцовского районов, городов Ржев и Кимры были организованы экскурсии по Твери.

Школьники побывали в Императорском дворце, где ознакомились с историей и культурой России, а также посетили картинную галерею и узнали много нового о жизни императорской семьи.

Свои двери открыла для юных гостей и областная станция юных натуралистов. Для детей подготовили экскурсионную программу «В мире животных и растений», а также мастер-классы «Осенняя фантазия» и «Флористический коллаж».

В это же время на базе 91 общеобразовательного учреждения Верхневолжья действовали лагеря с дневным пребыванием. Более 5 тысяч детей посетили тематические кружки, профильные смены, игровые программы по безопасности и здоровому образу жизни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24