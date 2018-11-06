2018-11-06T17:41:10+03:00
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Народный театр-студия «Премьер» Твери приглашает на мюзикл «Алые паруса»

Спектакль рассчитан на семейный просмотр
Ирина ТАРАСОВА
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Спектакль рассчитан на семейный просмотрСпектакль рассчитан на семейный просмотр
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9 ноября Народный театр-студия «Премьер» Твери приглашает на мюзикл «Алые паруса».

Мюзикл «Алые паруса» - это оригинальная многожанровая авторская музыка в современной аранжировке с мощным звучанием, которая навсегда завладеет вашим сердцем и будет звучать в вашей душе. Бережное отношение к первоисточнику, миру, созданному Александром Грином.

Спектакль рассчитан на семейный просмотр (6+).

Композитор и художественный руководитель театра - Андрей Коряков.

Народный театр-студия «Премьер»

ул. Желябова, д. 22

9 ноября в 18.00.

Заказ билетов: +79157009796.

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