СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-06T17:41:10+03:00

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9 ноября Народный театр-студия «Премьер» Твери приглашает на мюзикл «Алые паруса».

Мюзикл «Алые паруса» - это оригинальная многожанровая авторская музыка в современной аранжировке с мощным звучанием, которая навсегда завладеет вашим сердцем и будет звучать в вашей душе. Бережное отношение к первоисточнику, миру, созданному Александром Грином.

Спектакль рассчитан на семейный просмотр (6+).

Композитор и художественный руководитель театра - Андрей Коряков.

Народный театр-студия «Премьер»

ул. Желябова, д. 22

9 ноября в 18.00.

Заказ билетов: +79157009796.