Народный театр-студия «Премьер» Твери приглашает на мюзикл «Алые паруса»
Спектакль рассчитан на семейный просмотр
Спектакль рассчитан на семейный просмотр
Изменить размер текста:
9 ноября Народный театр-студия «Премьер» Твери приглашает на мюзикл «Алые паруса».
Мюзикл «Алые паруса» - это оригинальная многожанровая авторская музыка в современной аранжировке с мощным звучанием, которая навсегда завладеет вашим сердцем и будет звучать в вашей душе. Бережное отношение к первоисточнику, миру, созданному Александром Грином.
Спектакль рассчитан на семейный просмотр (6+).
Композитор и художественный руководитель театра - Андрей Коряков.
Народный театр-студия «Премьер»
ул. Желябова, д. 22
9 ноября в 18.00.
Заказ билетов: +79157009796.