2018-11-06T17:24:53+03:00
Звезды

"Быстрый театр" в Твери приглашает на спектакль "Гардения"

Вход свободный
Виктория ЖУКОВА
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Вход свободныйВход свободный
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На этих выходных, 10 и 11 октября, "Быстрый театр" покажет спектакль по пьесе Эльжбеты Хованец "Гардения". Начало сеансов, как обычно, в 17:00. Показы будут проходить по адресу улица Склизкова 52а в молодёжно-подростковом центре, театральный зал. Посетить спектакль может каждый желающий, ведь вход на него бесплатный.

-Это семейная драма о четырех поколениях женщин. Любовь. Предательство. Падение. Прощение и восхождение, - сообщают организаторы постановки.

"Быстрый театр" ставит спектакли в уникальной для Твери технике читок. Во время представления не используются декорации и мизансцены. Есть только «чистый» драматургический текст и актеры, которые его оживляют. После каждой читки - обязательное обсуждение со зрителями.

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