2018-11-06T16:42:57+03:00
Происшествия

Воры умыкнули из автобуса имущество на 12 тысяч рублей в Твери

Злоумышленников удалось задержать
Юлия ПРОХОРОВА
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Полицейские задержали злоумышленниковПолицейские задержали злоумышленниковФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери, на проспекте Калинина, злоумышленники проникли в незапертый автобус, откуда похитили видеорегистратор и навигатор. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 32 и 39 лет, которые признались в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, а двое задержанных доставлены в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело, предусматривающее лишение свободы сроком до пяти лет. Оперативники продолжают проверять злоумышленников на причастность к аналогичным кражам.

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