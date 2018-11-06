В Тверской области нашли пенсионерку, которая перепутала дорогу и три дня блуждала в лесу
В Тверской области 70-летнюю жительницу Кимрского района отыскали в лесу.
Пенсионерка ехала из Твери к себе на дачу в деревню Афонино. Выйдя из маршрутного такси на трассе Тверь-Ильинское-Кимры, женщина направилась к дому, однако перепутала дорогу и ушла в другом направлении. Вечером родные бабушки забили тревогу и обратились в полицию.
Искали женщину полицейские, кинологи, спасатели, местные егеря и волонтеры поисково-спасательного отряда «СОВА» и «Лиза Алерт». Всего в поисках было задействовано порядка 50 человек.
На третьи сутки пожилую женщину нашли в лесном массиве в районе деревни Бородино. За это время она ушла от своей дачи на семь километров.
-Пострадавшую немедленно передали в руки медиков. Они оценивают состояние женщины как удовлетворительное. В ближайшее время она вернется к своим родственникам, - сообщили в УМВД России по Тверской области.