Туман покидать Тверскую область пока не собирается
Спасатели напоминают автолюбителям о безопасности
Следует быть более аккуратными и бдительнымиФото: Александра БЕРДНИКОВА
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Густой туман накрыл Тверскую область. Видимость на дорогах составляет от 100 до 600 метров. В региональном УМЧС России по Тверской области сообщают, что по информации Тверского гидрометцентра туман сохранится и завтра, 7 ноября. В отдельных районах Тверской области будет плохая видимость.
Напомним, что областную столицу густой туман окутал еще вчера, 5 ноября. В связи с этим на дорогах образовались заторы.
Спасатели рекомендуют водителям при движении в тумане, не только соблюдать скоростной режим, но и достаточную дистанцию от других участников движения. Следует быть более аккуратными и бдительными.