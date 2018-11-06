2018-11-06T16:32:34+03:00
Общество

Туман покидать Тверскую область пока не собирается

Спасатели напоминают автолюбителям о безопасности
Виктория ЖУКОВА
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Следует быть более аккуратными и бдительнымиСледует быть более аккуратными и бдительнымиФото: Александра БЕРДНИКОВА
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Густой туман накрыл Тверскую область. Видимость на дорогах составляет от 100 до 600 метров. В региональном УМЧС России по Тверской области сообщают, что по информации Тверского гидрометцентра туман сохранится и завтра, 7 ноября. В отдельных районах Тверской области будет плохая видимость.

Напомним, что областную столицу густой туман окутал еще вчера, 5 ноября. В связи с этим на дорогах образовались заторы.

Спасатели рекомендуют водителям при движении в тумане, не только соблюдать скоростной режим, но и достаточную дистанцию от других участников движения. Следует быть более аккуратными и бдительными.

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