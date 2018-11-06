Два человека погибли во время пожара в жилом доме под Тверью

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-06T15:26:59+03:00

С огнем на месте боролись 15 человек

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В Тверской области загорелся жилой дом. Информация о пожаре в деревне Литвинцево в Калининском районе поступила дежурному в 12:44.

По информации регионального УМЧС России, в 13:46 спасатели объявили о локализация пожара, а в 14:24 о ликвидации открытого горения. Во время тушения пожара в доме были обнаружены двое погибших.

Причина пожара, причиненный ущерб, а также личности погибших устанавливаются.

На месте происшествия работали 15 человек и 5 единиц техники из отделений пожарно-спасательных частей №72, №15 и СПСЧ.