Более 80 водителей не прошли "Контроль трезвости" в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-06T14:42:17+03:00

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В Тверской области подведен итог профилактического мероприятия «Контроль трезвости», которое проходило на территории региона с 2 по 5 ноября.

Автоинспекторы за эти дни задержали более 80 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Из них 39 водителей с признаками опьянения остановили в областной столице.

В Госавтоинспекции Тверской области сообщают, что с начала года произошло 245 аварий по вине пьяных водителей. В результате этих ДТП 53 человека погибли и 314 получили травмы разной степени тяжести.

Если Вы заметили водителя, который сел за руль автомобиля после употребления спиртных напитков, сообщайте об этом по телефонам дежурной части ГИБДД: 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо 02. Важно назвать марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет и направление движения.