В Твери стартовал четвертый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-06T13:16:23+03:00

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6 ноября, в Тверской области, на базе колледжей Твери стартовал IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). В этом году в нем принимают участие 118 человек.

Соревнования проходят по 20 наиболее востребованным на рынке труда специализациям. Традиционно на чемпионате есть и программа рассчитанная на школьников 14-16 лет. В данной категории конкурсанты могут проявить себя по 4 направлениям.

Кстати, студенты смогут не только приобрести полезные навыки, но и подписать долгосрочные контракты с работодателями на их обучение, финансирование, трудоустройство. Благодаря WorldSkills молодые люди узнают о требованиях работодателей и национальных стандартах подготовки специалистов. В ходе чемпионата будут проходить деловые встречи с представителями органов власти и предприятий региона, а также организованы выставка-ярмарка профессий и интерактивные стенды.