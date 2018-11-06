Более 436 тысяч пенсионеров живет в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-06T14:05:17+03:00

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В Тверской области проживает 436 241 пенсионер. Такое чисто проводят в региональном Отделении ПФР.

Размер средний страховой пенсии по старости у пенсионеров в Тверской области составляет 13 687 рублей, по инвалидности – 8 069 рублей, а по потере кормильца – 8 628 рублей. Средняя социальная пенсия в регионе составляет - 8 219 рублей.

Также некоторые жители Тверской области получают двойную пенсию. Например, граждане с инвалидностью из-за военной травмы получают в среднем 30 240 рублей, участники Великой Отечественной войны – 33 308 рублей, вдовы погибших военнослужащих – 24 742 рубля, а родители погибших военнослужащих – 23 523 рубля.

В общей сумме на выплату пенсий, пособий и социальных выплат в Тверской области ежемесячно направляется более шести миллиардов рублей.