Свыше 470 тысяч рублей задолжали работникам муниципального предприятия в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-06T13:34:33+03:00

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В Тверской области жителям Лихославльского района не выплатили зарплату. Тогда работники муниципального предприятия обратились в районную прокуратуру.

Проверка показала, что 13 жителям поселка Калашниково предприятие задолжало порядка 470 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по результатам рассмотрения обращений прокурором района в Лихославльский районный суд в интересах заявителей предъявлены исковые заявления. Судом исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре района.