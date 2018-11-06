2018-11-06T13:34:33+03:00
Общество

Свыше 470 тысяч рублей задолжали работникам муниципального предприятия в Тверской области

Рабочие жили без зарплаты
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Зарплату не выплатили 13 сотрудникам. Фото: архив "КП"Зарплату не выплатили 13 сотрудникам. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области жителям Лихославльского района не выплатили зарплату. Тогда работники муниципального предприятия обратились в районную прокуратуру.

Проверка показала, что 13 жителям поселка Калашниково предприятие задолжало порядка 470 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по результатам рассмотрения обращений прокурором района в Лихославльский районный суд в интересах заявителей предъявлены исковые заявления. Судом исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 436 тысяч пенсионеров живет в Тверской области
В Твери стартовал четвертый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Случаев заболевания гриппом в Тверской области не зарегистрировано
По решению суда в Твери предприниматель должен вернуть деньги ветерану за проданный датчик утечки газа
Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" начался в Тверской области
60-летнего мужчину подозревают в незаконной охоте на территории Тверской области
Две женщины и несовершеннолетний ребенок пострадали в ДТП в Тверской области
Автомобилистка насмерть сбила пожилого мужчину в Тверской области
Две турфирмы заплатят штраф за организацию туризма на Спировском острове в Тверской области
Автоинспекторы оштрафовали водителя маршрутки, который чуть не сбил двух пешеходов
Неизвестный водитель сбил мужчину в Тверской области
В двух районах Твери возможны перебои с холодной водой
В рамках фестиваля циркового искусства в Твери пройдет бесплатное представление
Десятки жилых домов в Твери вновь останутся днем без света
Жители Тверской области могут написать необычный математический диктант
В Императорском дворце Твери прочтут "Записки охотника"
В День народного единства жители Твери испытали на себе смутные времена
Густой туман сохранится в Тверской области до утра
Два маленьких ребенка получили травмы в аварии в Твери