Свыше 470 тысяч рублей задолжали работникам муниципального предприятия в Тверской области
Рабочие жили без зарплаты
Зарплату не выплатили 13 сотрудникам. Фото: архив "КП"
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В Тверской области жителям Лихославльского района не выплатили зарплату. Тогда работники муниципального предприятия обратились в районную прокуратуру.
Проверка показала, что 13 жителям поселка Калашниково предприятие задолжало порядка 470 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по результатам рассмотрения обращений прокурором района в Лихославльский районный суд в интересах заявителей предъявлены исковые заявления. Судом исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре района.