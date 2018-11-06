2018-11-06T13:02:47+03:00
Здоровье

Случаев заболевания гриппом в Тверской области не зарегистрировано

Однако простудными заболеваниями болеют более 7,5 тысяч жителей
Виктория ЖУКОВА
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Однако эпидпорог заболеваний по всем возрастным группам пока не превышенОднако эпидпорог заболеваний по всем возрастным группам пока не превышенФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Тверской области специалисты продолжаются следить за эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На прошлой неделе по области зарегистрировано более 7,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Причем около 4,7 тысяч заболевших - дети. Однако эпидемический порог заболевания по всем возрастным группам пока не превышен. А случаев гриппа зарегистрировано не было.

В управления Роспотребнадзора по Тверской области сообщают, что лабораторные исследования больных ОРВИ показали только вирусы не гриппозной этиологии.

Также в регионе продолжается прививочная компания. Против гриппа привито более 405 тысяч человек, среди 116 тысяч детей (32% от населения области).

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