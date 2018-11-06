По решению суда в Твери предприниматель должен вернуть деньги ветерану за проданный датчик утечки газа
В Твери после вмешательства прокуратуры индивидуальный предприниматель обязан вернуть деньги ветерану Великой Отечественной войны.
По обращению пенсионера была проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей.
Установлено, что предприниматель и заявитель заключили договор купли-продажи прибора утечки газа, который стоит 6 300 рублей. Однако во время заключения договора продавец не рассказал покупателю информацию о приобретаемом товаре. Продавец также не предоставил дедушке возможность ознакомиться с документами и потребительскими свойствами товара.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в таких условиях пенсионер не мог принять правильное решение о необходимости этой покупки. Тем более, что продавец оказывал определенное давление.
Пролетарский районный суд посчитал, что договор купли-продажи должен быть расторгнут, а деньги возвращены пенсионеру.