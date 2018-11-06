2018-11-06T12:21:36+03:00
Общество

По решению суда в Твери предприниматель должен вернуть деньги ветерану за проданный датчик утечки газа

Дедушка не мог самостоятельно принять правильное решение о необходимости этой покупки
Виктория ЖУКОВА
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Прибор стоит 6 300 рублей Фото: архив "КП"Прибор стоит 6 300 рублей Фото: архив "КП"
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В Твери после вмешательства прокуратуры индивидуальный предприниматель обязан вернуть деньги ветерану Великой Отечественной войны.

По обращению пенсионера была проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

Установлено, что предприниматель и заявитель заключили договор купли-продажи прибора утечки газа, который стоит 6 300 рублей. Однако во время заключения договора продавец не рассказал покупателю информацию о приобретаемом товаре. Продавец также не предоставил дедушке возможность ознакомиться с документами и потребительскими свойствами товара.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в таких условиях пенсионер не мог принять правильное решение о необходимости этой покупки. Тем более, что продавец оказывал определенное давление.

Пролетарский районный суд посчитал, что договор купли-продажи должен быть расторгнут, а деньги возвращены пенсионеру.

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