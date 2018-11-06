Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" начался в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-06T11:40:33+03:00

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В Тверской области пройдет IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Начнутся мероприятия сегодня, 6 ноября. За звание лучших будут бороться 118 юных специалистов региона.

Кроме того, в это же время стартует региональный этап чемпионата профмастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью.

Вход на состязания свободных для всех желающих.

В правительстве Тверской области сообщают, что лучших молодых специалистов будут выбирать по направлениям «Администрирование отелей», «Графический дизайн», «Дошкольное воспитание», «Кирпичная кладка», «Медицинский социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Ресторанный сервис», «Технология моды», «Программные решения для бизнеса», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ», «Ветеринария», «Туризм», «Агрономия».