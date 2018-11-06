2018-11-06T11:40:33+03:00
Общество

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" начался в Тверской области

Также состоится региональный этап чемпионата профмастерства "Абилимпикс"
Виктория ЖУКОВА
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Участвуют 118 специалистовУчаствуют 118 специалистовФото: Роман ЗЛОБИН
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В Тверской области пройдет IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Начнутся мероприятия сегодня, 6 ноября. За звание лучших будут бороться 118 юных специалистов региона.

Кроме того, в это же время стартует региональный этап чемпионата профмастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью.

Вход на состязания свободных для всех желающих.

В правительстве Тверской области сообщают, что лучших молодых специалистов будут выбирать по направлениям «Администрирование отелей», «Графический дизайн», «Дошкольное воспитание», «Кирпичная кладка», «Медицинский социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Ресторанный сервис», «Технология моды», «Программные решения для бизнеса», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ», «Ветеринария», «Туризм», «Агрономия».

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