60-летнего мужчину подозревают в незаконной охоте на территории Тверской области

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-06T11:08:32+03:00

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В Тверской области сотрудникам полиции сообщили о том, что в лесу орудует браконьер. Двух убитых лосей обнаружил государственный инспектор при обследовании лесных угодий в районе деревни Никольское Лесного района.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что животных застрелили не более суток назад. Эксперты-криминалисты изъяли останки лосей, следы обуви и микрочастицы подозреваемого в незаконной охоте.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к незаконной добыче диких животных может быть причастен 60-летний житель Новгородской области, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

Мужчина в содеянном сознался. Полицейские изъяли у него охотничье ружьё и гильзы, а также возбудили уголовное дело.