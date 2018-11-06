60-летнего мужчину подозревают в незаконной охоте на территории Тверской области
В Тверской области сотрудникам полиции сообщили о том, что в лесу орудует браконьер. Двух убитых лосей обнаружил государственный инспектор при обследовании лесных угодий в районе деревни Никольское Лесного района.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что животных застрелили не более суток назад. Эксперты-криминалисты изъяли останки лосей, следы обуви и микрочастицы подозреваемого в незаконной охоте.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к незаконной добыче диких животных может быть причастен 60-летний житель Новгородской области, - сообщают в УМВД России по Тверской области.
Мужчина в содеянном сознался. Полицейские изъяли у него охотничье ружьё и гильзы, а также возбудили уголовное дело.