Две женщины и несовершеннолетний ребенок пострадали в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-06T10:58:48+03:00

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В понедельник, 5 ноября, на 278 км трассы Смоленск-Вязьма-Зубцов, проходящей через Тверскую область, произошла авария с тремя пострадавшими. Происшествие случилось около 14:10.

Полицейские выяснили, что 43-летний водитель "Volkswagen Golf" не справился с управлением, и съехал в правый по ходу движения кювет, где затем врезался еще и в жилой дома. После ДТП автомобилист поспешил скрыться. Впоследствии выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен водительских прав.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП пострадали 28-летняя, 31-летняя женщины и 5-летний мальчик, которые находились в иномарке. Все потерпевшие доставлены в больницу.