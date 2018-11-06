2018-11-06T10:46:06+03:00
Происшествия

Автомобилистка насмерть сбила пожилого мужчину в Тверской области

Пенсионер погиб на месте аварии
Альберт БОЙКОВ
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Медики лишь констатировали смерть потерпевшегоМедики лишь констатировали смерть потерпевшегоФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 5 ноября, на улице Советской около дома №72, что в Рамешках Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 64-летний мужчина. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 18:00.

Установлено, что 36-летняя обладательница "Reno Duster" насмерть сбила 64-летнего пешехода. Со слов автомобилистки, погибший находился на попутной полосе движения проезжей части дороги в темной одежде и без светоотражающих элементов.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, мужчина погиб на месте ДТП от полученных травм.

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