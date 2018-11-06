2018-11-06T10:34:27+03:00
Дом. Семья

Две турфирмы заплатят штраф за организацию туризма на Спировском острове в Тверской области

Территория острова относится к памятникам природы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Территорию острова относится к памятникам природыТерриторию острова относится к памятникам природыФото: Алексей ГАЙДУКОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области прокуратурой приняты меры реагирования в целях сохранения памятника природы. В Калязинском районе во время проверки было установлено, что два юридических лица заняли территорию Спировского острова. Там они организовали место отдыха для туристов.

Однако территория острова относится к памятникам природы, то есть является особо охраняемой природной территорией. На такой земле запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов.

Нарушая закон, фирма позволила гражданам за плату ставить палатки. А пищу на территории острова готовили с использованием баллонного газа. Вторая турфирма проводила экскурсии с заездом на территорию острова. При этом используемая площадка была оборудована причалом, хозяйственными постройками, туалетами и шатрами.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в отношении руководителей возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные лица заплатят штраф в размере 50 и 60 тысяч рублей.

Также в суд направлены исковые заявления об освобождении острова Спировский.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 436 тысяч пенсионеров живет в Тверской области
Свыше 470 тысяч рублей задолжали работникам муниципального предприятия в Тверской области
В Твери стартовал четвертый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Случаев заболевания гриппом в Тверской области не зарегистрировано
По решению суда в Твери предприниматель должен вернуть деньги ветерану за проданный датчик утечки газа
Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" начался в Тверской области
60-летнего мужчину подозревают в незаконной охоте на территории Тверской области
Две женщины и несовершеннолетний ребенок пострадали в ДТП в Тверской области
Автомобилистка насмерть сбила пожилого мужчину в Тверской области
Автоинспекторы оштрафовали водителя маршрутки, который чуть не сбил двух пешеходов
Неизвестный водитель сбил мужчину в Тверской области
В двух районах Твери возможны перебои с холодной водой
В рамках фестиваля циркового искусства в Твери пройдет бесплатное представление
Десятки жилых домов в Твери вновь останутся днем без света
Жители Тверской области могут написать необычный математический диктант
В Императорском дворце Твери прочтут "Записки охотника"
В День народного единства жители Твери испытали на себе смутные времена
Густой туман сохранится в Тверской области до утра
Два маленьких ребенка получили травмы в аварии в Твери