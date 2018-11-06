Две турфирмы заплатят штраф за организацию туризма на Спировском острове в Тверской области
В Тверской области прокуратурой приняты меры реагирования в целях сохранения памятника природы. В Калязинском районе во время проверки было установлено, что два юридических лица заняли территорию Спировского острова. Там они организовали место отдыха для туристов.
Однако территория острова относится к памятникам природы, то есть является особо охраняемой природной территорией. На такой земле запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов.
Нарушая закон, фирма позволила гражданам за плату ставить палатки. А пищу на территории острова готовили с использованием баллонного газа. Вторая турфирма проводила экскурсии с заездом на территорию острова. При этом используемая площадка была оборудована причалом, хозяйственными постройками, туалетами и шатрами.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в отношении руководителей возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные лица заплатят штраф в размере 50 и 60 тысяч рублей.
Также в суд направлены исковые заявления об освобождении острова Спировский.