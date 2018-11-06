2018-11-06T10:17:22+03:00
Общество

Автоинспекторы оштрафовали водителя маршрутки, который чуть не сбил двух пешеходов

Девушки переходили дорогу по пешеходному переходу на проспекте Победы
Виктория ЖУКОВА
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Соблюдайте ПДД!Соблюдайте ПДД!Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Твери автоинспекторы нашли водителя маршуртки, который чуть не сбил двух пешеходов. Произошло это вечером 26 октября на проспекте Победы. Маршрутка № 33к ехала в сторону площади Капошвара.

Перед пешеходным переходом автомобили остановились, чтобы пропустить двух девушек, которые переходили дорогу около парка Победы. Однако водитель ПАЗа, немного притормозив, решил объехать пешеходов. В итоге он выехал на трамвайные пути и проехал буквально в нескольких сантиметрах от девушек. Пешеходы вовремя успели остановиться.

Сотрудники ГАИ установили личность водителя. Мужчина им рассказал, перед ним резко остановилась легковушка, и ему пришлось уходить от столкновения на трамвайные пути.

В отношении водителям маршрутки составлен административный протокол, согласно которому мужчина заплатит штраф.

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