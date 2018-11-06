2018-11-06T09:58:25+03:00
Происшествия

Неизвестный водитель сбил мужчину в Тверской области

Потерпевший получил различные травмы
Альберт БОЙКОВ
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Полицейским предстоит найти виновника аварииПолицейским предстоит найти виновника аварииФото: Кирилл ЧАЩИН
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В понедельник, 5 ноября, на 241 км автомобильной дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. Дорожное происшествие случилось около 18:45.

Неизвестный водитель находясь за рулем неустановленного автомобиля сбил 31-летнего мужчину, который находился на правой обочине рядом с лесовозом. После ДТП виновник столкновения поспешил скрыться.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен в больницу с различными травмами.

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