2018-11-06T09:41:53+03:00
Недвижимость

В двух районах Твери возможны перебои с холодной водой

В Пролетарском районе ожидается понижение давления, а до обеда воду отключили в Заволжском
Виктория ЖУКОВА
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Водоснабжение восстановят после обедаВодоснабжение восстановят после обедаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери коммунальщики выполняют ремонтные работы на линиях холодного водоснабжения. Из-за этого в жилых домах возможны перебои с водой.

В Пролетарском районе ведутся планово-профилактические работы на насосной станции. До 14:00 в домах на улице Маршала Конева возможно понижение давления холодной воды.

А в Заволжском районе до 13:00 холодную воду перекроют в связи с ремонтом на улице Соревнования. В зоне отключения дома по улицам Звеньевая, Большая Тверская, Дачная, Плеханова и соответственно Соревнования.

Цистерна с питьевой водой будет предоставлена жителям по необходимости. Всю информацию можно получить по телефону информационно-справочной службы: 62-01-02.

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