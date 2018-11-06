В двух районах Твери возможны перебои с холодной водой

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-06T09:41:53+03:00

В Пролетарском районе ожидается понижение давления, а до обеда воду отключили в Заволжском

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В Твери коммунальщики выполняют ремонтные работы на линиях холодного водоснабжения. Из-за этого в жилых домах возможны перебои с водой.

В Пролетарском районе ведутся планово-профилактические работы на насосной станции. До 14:00 в домах на улице Маршала Конева возможно понижение давления холодной воды.

А в Заволжском районе до 13:00 холодную воду перекроют в связи с ремонтом на улице Соревнования. В зоне отключения дома по улицам Звеньевая, Большая Тверская, Дачная, Плеханова и соответственно Соревнования.

Цистерна с питьевой водой будет предоставлена жителям по необходимости. Всю информацию можно получить по телефону информационно-справочной службы: 62-01-02.