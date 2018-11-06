В рамках фестиваля циркового искусства в Твери пройдет бесплатное представление

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-06T09:12:52+03:00

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В Твери с 6 по 8 ноября пройдет III международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Тверская Феерия». Для участия в конкурсе в столицу Верхневолжья приедут около 200 представителей. Тверь посетят 28 цирковых коллективов из Архангельской, Волгоградской Вологодской, Кемеровской, Пензенской, Свердловской, Тверской, Тульской, Тюменской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга и Москвы, Республики Крым, а так же гости из Беларуси и Польши.

На 6 и 7 ноября запланирован фестивальный конкурсный отбор. Выбирать лучших участников будут ведущие артисты цирка и преподаватели циркового искусства.

А 8 ноября в 14:00 в Тверском Государственном цирке пройдет отчетный гала-концерт. Вход на него свободный.

Организаторам фестиваля стали Тверской колледж культуры имени Львова и Тверской государственный цирк.