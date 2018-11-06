Десятки жилых домов в Твери вновь останутся днем без света

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-06T08:42:46+03:00

Света не будет в дневное время Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Твери в жилых домах вновь отключат свет. Традиционные отключения электроэнергии нужны для того, чтобы энергетики провели планово-предупредительные работы. Например, специалисты должны заменить аварийные опоры и провода на воздушных линиях, выполнить электромонтажные работы, срезать опасные ветки и установить счетчики.

Отключения будут проходить с 6 по 9 ноября в дневное время. Затрону работы все районы Твери.

Сегодня, 6 ноября, без света с 9:00 до 16:00 останутся дома в Заволжском районе, а именно по улицам Дьяконова, Борзовская, Пригородная, Совхозная, 1-я Вагонников, а также переулки Вагонников и Песочный.

Немного раньше, в 14:00 подачу электроэнергию возобновят в домах на улице Маршала Конева. А с 13:30 до 15:00 свет отключат на улицах Советская, Крылова и Пушкинская.