Жители Тверской области могут написать необычный математический диктант
Жители Тверской области могут присоединиться к масштабной образовательной акции по математике – флешмоб MathCat. Проходить она будет 24 ноября в России и зарубежных странах. Все желающие смогут испытать свои силы в написании необычной контрольной по математике.
Каждый участник должен будет выбрать один из четырех наборов задач разного уровня сложности. В итоге авторов лучших работ определят по каждому уровню. Оценивать выполнение заданий будет программная комиссия проекта, в которую вошли разработчики олимпиадных заданий по математике, преподаватели образовательных организаций и аналитики IT-компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и Праги. Именно они составили уникальные задачи для флешмоба.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, зарегистрироваться для участия можно на сайте флешмоба. Там же участники смогут выбрать удобную площадку для написания диктанта.