2018-11-06T00:02:01+03:00
Звезды

В Императорском дворце Твери прочтут "Записки охотника"

Встреча пройдет у картины Ивана Клюквина «У товарища за самоваром»
Ирина ТАРАСОВА
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Встреча пройдет у картины Ивана Клюквина «У товарища за самоваром»Встреча пройдет у картины Ивана Клюквина «У товарища за самоваром»
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9 ноября в Тверском императорском дворце пройдет музейно-театральная программа «Записки охотника».

Мероприятие будет посвящено 200-летию со дня рождения Ивана Абрамовича Клюквина (1818–1868), художника и литографа, уроженца города Торопца.

Встреча как всегда будет строиться на синтезе искусства.

Сначала ученый секретарь галереи, кандидат философских наук Мария Шувалова представит картину И.А. Клюквина «У товарища за самоваром» и расскажет об ее истории и особенностях стиля и композиции.

Затем, в театральной части встречи, будут прочитаны рассказы из книги И.С. Тургенева «Записки охотника».

В день рождения И.С. Тургенева под сводами Восточной башни прозвучат рассказы «Льгов», «Бирюк» и «Свидание». Выбор неслучаен. По мнению литературных критиков многие страницы «Записок охотника» — это подлинные шедевры живописи.

Кстати, по просьбам зрителей музейно-театральные программы в сезоне 2018/19 гг. проходят не только в выходные дни, но и в пятницу, когда галерея работает до 20:00.

Стоимость билета – 200 руб.

Возрастная категория: 12+.

Начало программы в 18:00. Сбор гостей в центральном холле дворца.

Адрес: ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец).

Справки по телефону: 34-62-43.

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