Густой туман сохранится в Тверской области до утра

СЕГОДНЯ 19:30 2018-11-05T19:30:51+03:00

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Туман покидать Тверскую область пока не собирается.

5 ноября столица Верхневолжья и отдельные районы региона погрузились в густой туман. При этом, по информации Тверского гидрометеоцентра ситуация не изменится ни ночью, ни утром 6 ноября. Видимость может составить от 300 до 800 метров.

В связи с этим спасатели призывают автовладельцев быть острожными и соблюдать безопасную дистанцию движения. Например, в Твери сегодня из-за тумана водителям приходилось двигаться почти вслепую.

-Первый и самый важный совет – по возможности не ездить во время тумана. Если это невозможно, то ради собственной безопасности следует сохранять как можно более низкую скорость движения, - информирует пресс-служба УМЧС России по Тверской области.