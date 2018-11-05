2018-11-05T18:00:58+03:00
Происшествия

Два маленьких ребенка получили травмы в аварии в Твери

Молодой водитель «BMW» не пропустил легковушку
Виктория ЖУКОВА
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Второй автомобиль улетел в дерево. Фото: УГИБДД России по Тверской областиВторой автомобиль улетел в дерево. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери в аварии травмы получили маленькие дети. 4 ноября около 10:55 на улице Бебеля возле дома №13 столкнулись «BMW 320d Xdrive» и «Hyundai Solaris».

По информации региональной Госавтоинспекции, 24-летний водитель немецкой легковушки выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке. Он не пропустил «Hyundai Solaris» и врезался в него. За рулем корейского автомобиля ехал 40-летний мужчина.

От удара «Hyundai» вынесло на обочину, где он врезался в дерево.

В аварии пострадал водитель и два маленьких пассажира «Hyundai». Пятилетнюю девочку и восьмилетнего мальчика с травмами доставили в больницу.

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