Из-за неисправностей отопительной печи загорелась баня в Тверской области
Пожар оперативно потушили спасатели
Пожар оперативно потушили специалисты Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области загорелась постройка на участке в деревне Степурино Старицкого района. Сообщение о пожаре поступило дежурному в 07:19 5 ноября.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар произошел в бане.
По информации пресс-службы УМЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем уничтожена кровля и повреждена внутренняя на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина пожара – неисправность отопительной печи.
Полностью потушить постройку огнеборцам удалось в 08:00. На месте работали шесть человек из отделений пожарно-спасательной части №53 и ДПК «Верный путь».