Жители Тверской области заметили медведя, который играл с кучей листьев
Мишку за увлекательным занятием успели снять на видео
Медведь играет с листьями Скриншот с видео Романа Крылова
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В Тверской области жители Ржева увидели необычную картину. Напротив здания военкомата на улице Партизанской в куче листьев буквально купался бурый медведь. Мишку снял на видео и выложил в соцсеть депутат Законодательного Собрания Тверской области Роман Крылов.
На кадрах видно, как медведь наслаждается процессом. Он играет с листьями и совершенно не обращает внимания на окружающих.
Как именно мишка попал в Ржев пока неизвестно. Но жители отмечают, что рядом с местом, где заметили медведя, находится передвижной цирк. Предположительно, косолапый либо сбежал оттуда, либо его отпустили погулять.