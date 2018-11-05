2018-11-05T15:07:38+03:00
Дом. Семья

Жители Тверской области заметили медведя, который играл с кучей листьев

Мишку за увлекательным занятием успели снять на видео
Виктория ЖУКОВА
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Медведь играет с листьями Скриншот с видео Романа КрыловаМедведь играет с листьями Скриншот с видео Романа Крылова
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В Тверской области жители Ржева увидели необычную картину. Напротив здания военкомата на улице Партизанской в куче листьев буквально купался бурый медведь. Мишку снял на видео и выложил в соцсеть депутат Законодательного Собрания Тверской области Роман Крылов.

На кадрах видно, как медведь наслаждается процессом. Он играет с листьями и совершенно не обращает внимания на окружающих.

Как именно мишка попал в Ржев пока неизвестно. Но жители отмечают, что рядом с местом, где заметили медведя, находится передвижной цирк. Предположительно, косолапый либо сбежал оттуда, либо его отпустили погулять.

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