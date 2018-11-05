Женщина и трехлетняя девочка получили травмы в аварии в центре Твери

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-05T14:01:12+03:00

Два автомобиля столкнулись 3 ноября на Тверской проспекте

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В центре Твери произошла авария. 3 ноября около 12:30 на Тверской проспекте столкнулись ГАЗ 172411 и «Фольксваген».

В районе дома №2 30-летний мужчина на ГАЗели «догнал» легковушку. Водитель не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. За рулем немецкой легковушки ехал 37-летний мужчина.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что травмы в результате столкновения получили трехлетняя девочка и 35-летняя женщина из автомобиля «Фольксваген». Их оперативно доставили в медицинское учреждение.