2018-11-05T14:01:12+03:00
Происшествия

Женщина и трехлетняя девочка получили травмы в аварии в центре Твери

Два автомобиля столкнулись 3 ноября на Тверской проспекте
Виктория ЖУКОВА
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Пострадавших отвезли в больницуПострадавших отвезли в больницуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В центре Твери произошла авария. 3 ноября около 12:30 на Тверской проспекте столкнулись ГАЗ 172411 и «Фольксваген».

В районе дома №2 30-летний мужчина на ГАЗели «догнал» легковушку. Водитель не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. За рулем немецкой легковушки ехал 37-летний мужчина.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что травмы в результате столкновения получили трехлетняя девочка и 35-летняя женщина из автомобиля «Фольксваген». Их оперативно доставили в медицинское учреждение.

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