Молодой водитель насмерть сбил 90-летнего пенсионера в Тверской области
Дедушка скончался на месте ДТП
Пенсионер умер на месте ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 2 ноября, на 115 км трассы М-10 "Россия", проходящей через Конаковский район Тверской области, произошла авария, в которой погиб 90-летний мужчина. Авария случилась около 15:45.
Было установлено, что 30-летний водитель автомобиля "Лада Приора" сбил пенсионера, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению, авария закончилась для пожилого мужчины трагически.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.