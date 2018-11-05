2018-11-05T13:05:36+03:00
Общество

Два проекта Тверской области участвуют в конкурсе "Доброволец России-2018"

Жители региона могут поддержать участников на народном голосовании
Виктория ЖУКОВА
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Жители Тверской области могут поддержать участников на народном голосованииЖители Тверской области могут поддержать участников на народном голосовании
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Проекты Тверской области участвуют в конкурсе «Доброволец России-2018». Проголосовать за инициативы, которые представляет Верхневолжье, можно на народном голосовании, которое организовано на сайте конкурса.

По информации пресс-службы областного правительства, от Тверской области на конкурсе представлены два проекта. Это презентация межрегионального молодежного общественного движения «Кибердружина» (номинация «Говорит волонтер») и проект школьницы из Зубцова - квест «Дорогами ровесников» (номинация «Уверенные в будущем»).

Итоги конкурса подведут 5 декабря на Всероссийском форуме добровольцев. Организатором акции выступили Росмолодежь, Роспатриотцентр, Росдетцентр и Ассоциация волонтерских центров.

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