Два проекта Тверской области участвуют в конкурсе "Доброволец России-2018"

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-05T13:05:36+03:00

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Проекты Тверской области участвуют в конкурсе «Доброволец России-2018». Проголосовать за инициативы, которые представляет Верхневолжье, можно на народном голосовании, которое организовано на сайте конкурса.

По информации пресс-службы областного правительства, от Тверской области на конкурсе представлены два проекта. Это презентация межрегионального молодежного общественного движения «Кибердружина» (номинация «Говорит волонтер») и проект школьницы из Зубцова - квест «Дорогами ровесников» (номинация «Уверенные в будущем»).

Итоги конкурса подведут 5 декабря на Всероссийском форуме добровольцев. Организатором акции выступили Росмолодежь, Роспатриотцентр, Росдетцентр и Ассоциация волонтерских центров.