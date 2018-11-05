Два проекта Тверской области участвуют в конкурсе "Доброволец России-2018"
Проекты Тверской области участвуют в конкурсе «Доброволец России-2018». Проголосовать за инициативы, которые представляет Верхневолжье, можно на народном голосовании, которое организовано на сайте конкурса.
По информации пресс-службы областного правительства, от Тверской области на конкурсе представлены два проекта. Это презентация межрегионального молодежного общественного движения «Кибердружина» (номинация «Говорит волонтер») и проект школьницы из Зубцова - квест «Дорогами ровесников» (номинация «Уверенные в будущем»).
Итоги конкурса подведут 5 декабря на Всероссийском форуме добровольцев. Организатором акции выступили Росмолодежь, Роспатриотцентр, Росдетцентр и Ассоциация волонтерских центров.