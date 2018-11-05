"Комсомольская правда" предлагает жителям Твери вспомнить колыбельные песни
В преддверии Дня матери в России, который в этом году отмечают 25 ноября, Тверская объединенная редакция сайта и газеты «Комсомольская правда» запускает новый, очень душевный конкурс "Мама, спой мне колыбельную..."
Дорогие друзья, мы ждем от вас тексты колыбельных песен, которые пели вам мамы или бабушки. А может быть, и дедушки (кто знает!). Возможно, один из таких текстов передается в вашей семье из поколения в поколение.
Ваши тексты мы ждем до 16 ноября с пометкой «Конкурс колыбельная». Обязательно укажите ваш обратный адрес или контактный телефон!
По адресу: 170008, Тверь, ул. Озерная, 11а.
На e-mail: tarasova@kptver.ru
Или по телефону: 8 (4822) 33-93-10 с 17.00 до 18.00.
Подведение итогов - 19 ноября.
По итогам конкурса будет выпущена книжка-малышка с текстами ваших колыбельных, а возможно, и музыкальный диск.
Авторы самых оригинальных или редких текстов получат призы.
Важный момент - надо знать мотив колыбельной!