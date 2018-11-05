2018-11-05T13:30:17+03:00
Конкурсы и тесты

"Комсомольская правда" предлагает жителям Твери вспомнить колыбельные песни

По итогам конкурса будет выпущена книжка-малышка, а может быть и не только
Ирина ТАРАСОВА
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Дорогие друзья, мы ждем от вас тексты колыбельных песен, которые пели вам мамы или бабушкиДорогие друзья, мы ждем от вас тексты колыбельных песен, которые пели вам мамы или бабушкиФото: Ирина ТАРАСОВА
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В преддверии Дня матери в России, который в этом году отмечают 25 ноября, Тверская объединенная редакция сайта и газеты «Комсомольская правда» запускает новый, очень душевный конкурс "Мама, спой мне колыбельную..."

Дорогие друзья, мы ждем от вас тексты колыбельных песен, которые пели вам мамы или бабушки. А может быть, и дедушки (кто знает!). Возможно, один из таких текстов передается в вашей семье из поколения в поколение.

Ваши тексты мы ждем до 16 ноября с пометкой «Конкурс колыбельная». Обязательно укажите ваш обратный адрес или контактный телефон!

По адресу: 170008, Тверь, ул. Озерная, 11а.

На e-mail: tarasova@kptver.ru

Или по телефону: 8 (4822) 33-93-10 с 17.00 до 18.00.

Подведение итогов - 19 ноября.

По итогам конкурса будет выпущена книжка-малышка с текстами ваших колыбельных, а возможно, и музыкальный диск.

Авторы самых оригинальных или редких текстов получат призы.

Важный момент - надо знать мотив колыбельной!

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