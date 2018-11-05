Мужчина погиб под колесами легковушки в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-05T12:30:29+03:00

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В пятницу, 2 ноября, на 56 км а/д Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, проходящей через Рамешковский район, произошла авария с погибшим. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 04:55.

Полицейские выяснили, что 35-летний водитель "ВАЗа 2109" сбил пешехода, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. В зоне видимости мужчины находилась "зебра", но до неё он так и не дошел.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате доржно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, от которых впоследствии скончался в больнице.