Мужчина погиб под колесами легковушки в Тверской области
Потерпевший пытался перейти дорогу в неположенном месте
Потерпевший скончался в больницеФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 2 ноября, на 56 км а/д Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, проходящей через Рамешковский район, произошла авария с погибшим. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 04:55.
Полицейские выяснили, что 35-летний водитель "ВАЗа 2109" сбил пешехода, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. В зоне видимости мужчины находилась "зебра", но до неё он так и не дошел.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате доржно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, от которых впоследствии скончался в больнице.