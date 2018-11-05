По подозрению в краже задержаны два жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-05T12:16:23+03:00

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Два жителя Тверской области задержаны по подозрению в краже. К силовикам с заявлением о пропаже мотоцикла и велосипеда из гаража обратился 41-летний житель Редкино. Мужчина оценил нанесенный ущерб в 50 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно отправились полицейские, которые опросили свидетелей, собрали улики, а также обследовали возможные места сбыта краденого. На месте преступления было установлено, что его совершил не один человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в краже. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 28 и 30 лет. Злоумышленники задержаны, получены признательные показания.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.