2018-11-05T11:30:35+03:00
Происшествия

Полицейские задержали 27-летнего "закладчика" в Твери

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
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Запрещенное вещество было изъято. Фото: УМВД России по Тверской областиЗапрещенное вещество было изъято. Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери сотрудники полиции задержали 27-летний безработного жителя Архангельской области по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Молодого человека заметили в Заволжском районе.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых подозрения оперативников подтвердились. У мужчины при себе было восемь полимерных свертков с порошкообразным веществом. По заключению ЭКЦ УМВД молодой человек носил с собой синтетический наркотик общий массой более двух граммов.

Полицейские установили, что подозреваемый приобрел данное вещество, чтобы продавать его бесконтактным способом через «закладки».

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишения свободы сроком до десяти лет.

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