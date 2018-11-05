У бронзового памятника Венецианова в Тверской области сломали кисть

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-05T09:21:56+03:00

Венецианов остался без кистей. Фото из группы в соцсети "Краеведение в Вышнем Волочке"

Вандалы уже не первый раз портят этот монумент

Изменить размер текста: A A

В Тверской области вандалы вновь испортили памятник. В эти выходные в Вышнем Волочке местные жители заметили, что у бронзового памятника Алексею Венецианову в сквере на Казанском проспекте отломана кисть.

Бронзовый монумент установили в Вышнем Волочке в 1980 году к 200-летию художника.

-Новость от которой хочется ругаться: у Венецианова снова украли кисть!!! Люди, за что вы так с великим художником?!!!, - пишут краеведы в группе в соцсети.

Вандалы уже не первый раз портят скульптуру. После прошлой хулиганской выходки памятник был восстановлен в августе этого года. Реставрацией занимался скульптор Юрий Злотя за счет средств, которые выделил муниципалитет.

Напомним ,что ранее атаке вандалов подвергся памятник Екатерине Великой. Хулиганы сломами жезл, который императрица держала в руке.