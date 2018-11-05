У бронзового памятника Венецианова в Тверской области сломали кисть
В Тверской области вандалы вновь испортили памятник. В эти выходные в Вышнем Волочке местные жители заметили, что у бронзового памятника Алексею Венецианову в сквере на Казанском проспекте отломана кисть.
Бронзовый монумент установили в Вышнем Волочке в 1980 году к 200-летию художника.
-Новость от которой хочется ругаться: у Венецианова снова украли кисть!!! Люди, за что вы так с великим художником?!!!, - пишут краеведы в группе в соцсети.
Вандалы уже не первый раз портят скульптуру. После прошлой хулиганской выходки памятник был восстановлен в августе этого года. Реставрацией занимался скульптор Юрий Злотя за счет средств, которые выделил муниципалитет.
Напомним ,что ранее атаке вандалов подвергся памятник Екатерине Великой. Хулиганы сломами жезл, который императрица держала в руке.