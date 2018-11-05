Женщина пострадала при столкновении легковушки и маршрутки в Твери

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-05T08:30:22+03:00

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В Твери днем 4 ноября столкнулись легковушка и маршрутка. Авария произошла возле дома № 14 по проспекту Победы.

Водитель автомобиля «Renault Megane» ехал с площади Капошвара в крайнем левом ряду. Он решил остановиться и резко повернул к парковочному карману у здания бывшей швейной фабрики.

Мужчина не уступил дорогу маршрутке №33к, которая ехала по правой полосе. Несмотря на то, что водитель ПАЗа применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

В УГИБДД по Тверской области сообщили, что во время аварии пострадала пассажирка маршрутки. При резком торможении она не удержалась и упала. С травмами ее госпитализировали в больницу.