Благодарность за работу: В Тверской области сотрудник украл у своего предприятия входные ворота

4 Нояб. 23:37 2018-11-04T23:40:30+03:00

И сдал их в металлолом

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4 ноября в дежурную часть полиции Бежецкого района Тверской области обратился представитель коммерческой организации Бежецка. Мужчина сообщил, что ночью кто-то проник на неохраняемую территорию предприятия и похитил металлические ворота. Ущерб составил более 20 000 рублей.

Следственно-оперативная группа выехала на место, опросила свидетелей. После чего удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 43-летний работник данного предприятия.

Оказалось, что мужчина вывез ворота на собственном грузовике, затем сдал их в металлолом, а деньги потратил.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.