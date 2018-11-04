Зрителям в Тверском театре драмы подарят еще один премьерный день спектакля «Дачная лихорадка»

СЕГОДНЯ 20:57 2018-11-04T21:32:41+03:00

Вокруг предстоящего отпуска будут разгораться самые настоящие страсти. Фото: ТАТД

Помимо трёх заявленных дней комедию можно будет увидеть также 9 ноября

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До премьеры в Тверском театре драмы комедии «Дачная лихорадка» остаются считанные дни. Актеры готовы, зрители в предвкушении.

И вот новость. «Дачную лихорадку», помимо трёх заявленных дней, сыграют также 9 ноября. Так что атмосфера итальянского праздника поселится на подмостках театра на всю вторую половину недели – 8, 9, 10, 11 ноября.

По традиции премьерные показы будут особенными. В эти дни фойе театра украсят сюрпризы для зрителей:

- Выставка картин, посвящённая путешествию в Италию

- Проект «Театральная фотоохота» со стилистами и фотографом.

- Ателье-мастерская (кастомайзинг, новая жизнь одежды – приносите свои старые вещи)

- Живая музыка (гитара и скрипка)

- Подарки зрителям и анимация

- Специальное итальянское предложение в кафе

- Зоны для фото

- Цветочная мастерская и многое другое!

Центральное событие ноябрьских вечеров в театре – спектакль «Дачная лихорадка», - обещает зрителям забавную суету от предвкушения отпуска на берегу моря, вокруг которого разгорятся настоящие страсти.

Премьерную постановку на сцене театра воплотил режиссёр Борис Гуревич и его команда из Санкт-Петербурга. В спектакле заняты ведущие артисты театра: заслуженный артист России Вячеслав Грибков; артисты – Сергей Бескакотов, Виктория Козлова, Яна Голубева, Евгений Романов, Алексей Майский, Никита Берёзкин, Евгения Голубева, Геннадий Бабинов, Екатерина Юркова.