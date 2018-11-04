2018-11-04T14:07:57+03:00
Общество

В Твери проходят завершающие события XII Ассамблеи Русского мира

Культурный форум объединил порядка 600 человек более чем из 70 стран
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4 ноября, в День народного единства, в Твери завершается XII Ассамблея Русского мира.

Прогамма заключительного дня также разнопланова. В этот день гости посетят исторические места города, Императорский дворец. Многие из них приняли участие в сегодняшнем крестном ходе.

Напомним, культурный форум объединил порядка 600 человек более чем из 70 стран. В программу вошли мероприятия, посвящённые 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

- XII Ассамблея Русского мира объединила людей из разных уголков планеты, которые искренне любят Россию, вносят огромный вклад в популяризацию русского языка и культуры, развитие международных гуманитарных связей, — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя в приветственном слове участникам встречи.

На форуме проходили дискуссии о «Всемирности русской культуры», тематические круглые столы, выставки учебной литературы по русскому языку, фотографий, изделий народных промыслов Тверской области, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

В работе Ассамблеи приняли участие известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, учителя русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных организаций.

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