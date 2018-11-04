Старт красоты: Начинаются кастинги на конкурс «Мисс Тверь 2019»
По традиции в конце каждого года в Твери начинаются кастинги на новый конкурс красоты «Мисс Тверь». В этом году даты просмотров уже известны. Всех желающих попробовать свои силы ждут 5, 15 и 20 ноября.
Условия для участниц традиционны:
- Возраст от 16 до 25 лет.
- Рост от 170 см.
- Быть незамужней.
- Отсутствие татуировок.
Если вы подходите под эти требования, то вас приглашают на пробы. Запись на кастинг уже в самом разгаре!
Напомним, конкурс красоты "Мисс Тверь" - уникальный проект, который ежегодно проходит на территории областной столицы, где каждая девушка может проявить и показать себя, реализовать свои идеи.
Финалистки "Мисс Тверь" становятся востребованными моделями в Твери и Тверской области, а также получают возможность участвовать во всех модных мероприятиях на всей территории России и за рубежом.
Запись на кастинг по телефону: 75-19-19.
Адрес: Двор Пролетарки, 7, 5 этаж, офис 3.