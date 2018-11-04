Старт красоты: Начинаются кастинги на конкурс «Мисс Тверь 2019»

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-04T13:35:21+03:00

Первый из них пройдет уже 5 ноября

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По традиции в конце каждого года в Твери начинаются кастинги на новый конкурс красоты «Мисс Тверь». В этом году даты просмотров уже известны. Всех желающих попробовать свои силы ждут 5, 15 и 20 ноября.

Условия для участниц традиционны:

- Возраст от 16 до 25 лет.

- Рост от 170 см.

- Быть незамужней.

- Отсутствие татуировок.

Если вы подходите под эти требования, то вас приглашают на пробы. Запись на кастинг уже в самом разгаре!

Напомним, конкурс красоты "Мисс Тверь" - уникальный проект, который ежегодно проходит на территории областной столицы, где каждая девушка может проявить и показать себя, реализовать свои идеи.

Финалистки "Мисс Тверь" становятся востребованными моделями в Твери и Тверской области, а также получают возможность участвовать во всех модных мероприятиях на всей территории России и за рубежом.

Запись на кастинг по телефону: 75-19-19.

Адрес: Двор Пролетарки, 7, 5 этаж, офис 3.