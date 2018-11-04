Мужчина угнал машину в Тверской области, а потом еще и обвинил хозяина авто в беспечности

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-04T13:08:16+03:00

Пояснив, что тот не поставил транспортное средство на сигнализацию

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4 ноября в дежурную часть Кимрского района обратился 62-летний житель деревни Зверево Кимрского района. Мужчина сообщил, что со двора дома кто-то угнал его автомобиль НИВА.

Следственно-оперативная группа, спустя несколько часов после прибытия на место, обнаружили пропавший автомобиль с техническими повреждениями на одной из улиц города Кимры. После чего правоохранителям в кратчайшие сроки был установлен и сам угонщик. Им оказался нигде не работающий 46-летний житель Тверской области.

Задержанный честно ответил, что виноват хозяин авто, а он лишь воспользовался его беспечностью. Мол, надо было закрывать машину и ставить ее на сигнализацию. Однако ничего этого не было сделано, плюс, ключи зажигания также оставлись в салоне.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.